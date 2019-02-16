كينيا تستدعي سفيرها لدى مقديشو وتطلب من سفير الصومال مغادرة بلادها

وعرضت مقديشو مشاريع نفطية في مؤتمر لندن على المستثمرين، وتقول كينيا إن من بين الحقول المعروضة مناطق مشتركة لها حق فيها.

وكانت تقارير تحدثت عن أن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ينوي بيع 50 حقلا نفطيا مكتشفا على الأقل لشركات عالمية في مزاد علني بمؤتمر لندن.