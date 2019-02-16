المبعوث الأممي إلى ليبيا يكشف سرا عن ابنة القذافي وتعامله مع سيف الإسلام

ميونيخ —سبوتنيك. أكّد المبعوث الخاص للأمين العام في ليبيا، غسّان سلامة، أنّ البعثة على تواصل مع ممثلي سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، كما لفت إلى أن البعثة تعمل ما في وسعها للمساعدة في الجانب الإنساني لوضع هنيبعل القذافي المسجون في لبنان وغيره.

© AFP 2018 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel

وقال سلامة، تعليقاً على وضع هنيبعل القذافي، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، "بالحقيقة هو أمر ثنائي بين عائلة القذافي والسلطات اللبنانية، أما من الناحية الإنسانية فنحن نعمل ما في وسعنا، ونحن طلبنا من لجنة العقوبات بمجلس الأمن السماح لابنة القذافي بزيارة والدتها المريضة بالقاهرة من فترة أسبوعين، فالجانب الإنساني يهمنا، ولكن نحن لا نتدخل بالقضاء اللبناني أو الليبي".

كما أكّد سلامة على قيام البعثة بالتواصل مع سيف الإسلام.

يذكر، أنه تم اعتقال سيف الإسلام القذافي قبل 6 سنوات خلال أحداث ما يعرف بـ "الربيع العربي" في ليبيا عام 2011. وقبع سيف الإسلام هذه السنوات بالسجن في مدينة الزنتان. وفي تموز/يوليو عام 2015 صدر حكم الإعدام بحقه، حتى صدر عفو عام من البرلمان الليبي، وأطلق سراح سيف الإسلام في يونيو/حزيران 2017 ولم يظهر علنا منذ إطلاق سراحه، لكنه أعلن مرارا عبر ممثليه نيته الترشح إلى الرئاسة في ليبيا.

وكانت السلطات اللبنانية تسلّمت هنيبعل القذافي في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة عن خطفه بعد "استدراجه" من سوريا.

وفي وقت لاحق، أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف بحقه، وذلك بتهمة "كتم معلومات" في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين في ليبيا في السبعينيات من القرن الماضي.

وتتهم السلطات اللبنانية نظام العقيد الليبي معمر القذافي بخطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة قاموا بها إلى ليبيا في ذلك العام 1978، وهو ما أنكرته السلطات الليبية حينها، مشيرة إلى أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى روما في رحلة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية.