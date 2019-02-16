شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بـ «متنزه شرورة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - نجران: أعلنت إدارة مرور منطقة نجران إلقاء القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط داخل منتزه محافظة شرورة. وأكدت أنه جارٍ استكمال الإجراءات لتطبيق أقصى العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بـ «متنزه شرورة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.