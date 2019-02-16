عيب خلقي نادر.. كلب لديه فما إضافيا بأسنان في أذنه

ولد كلب بعيب خلقي نادر، حيث ولد بفم إضافي في أحد أذنيه به أسنان ويسيل منه اللعاب.

ويقول أصحاب الكلب أنه مجرد كلب عادي يحب عائلته، لكن الشيء الوحيد الذي يجعله فريدا من نوعه هو الفم الثاني الذي ينمو في أذنه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الفم الإضافي لديه أسنان بل ويسيل منه لعاب، وتم اكتشافه عندما وصل إلى مأوى رعاية الحيوان في أوكلاهوما سيتي.

وقالت هيذر هيرنانديز، مؤسِّسة المؤسسة الخيرية ومالكتها: "أدركنا على الفور أنه كان مختلف تمامًا عن معظم الكلاب، وكان يظهر في البداية الكثير من العدوان ولكن بمجرد أن هداء اختفى كل ذلك".

وأضافت: "عند الفحص الأولي في الملجأ، ظن الطبيب البيطري أنها تمتلك آذانًا إضافية، ولكن بمجرد أن قمنا بتخديره لإجراء عملية جراحية له، اكتشفنا أنه لديه أذن واحدة وفمان، ونادرا ما يسبب الفم الثاني ألمًا".

وأوضحت: "بعض أسنان الأذن تشققت، مما تسبب في بعض الانزعاج له، ولكن بمجرد إزالة الأسنان المكسورة عادت حالته للطبيعية".

وتابعت: "لا يمكننا أن نستبعد بالتأكيد أن فم الأذن قد يسبب المزيد من المشكلات في المستقبل، لكن لا بأس، سنكون موجودين لحلها".