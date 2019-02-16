صديقان هنديان يدخلان "جينيس" بسبب 105 أحضان في 60 ثانية

في تحدي جديد من نوعه، دخل صديقان هنديان موسوعة "جينيس"، للأرقام القياسية، بعدما حققا رقمًا قياسيا في الأحضان.
وقد استطاع الصديقان دخول الموسوعة بعدما تبادلا 105 حضن في خلال دقيقة واحدة، محطمين بذلك الرقم القياسي السابق الذي وصل إلى 79 حضن.
وقد نشرت "جينيس" خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهر فيه الصديقان، خلال تواجدهما في وصلة احتضان متواصل وسط مجموعة من الجمهور، وقد تم تبادل ذلك العدد من الأحضان خلال 60 ثانية.
ووفقًا لموقع "الموسوعة"، تم تهنئة الهنديين المدعوين "برابهاكار" و"ماهيش"، اللذان استطاعا عناق بعضهما 105 مرة.
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