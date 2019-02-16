أ ش أ

بحث وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم، السبت، مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة, آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا.

وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية التونسية أن الجهيناوي ناقش مع وزير خارجية ليبيا – على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن – ترتيبات اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية المزمع عقده خلال الفترة القادمة بتونس.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية التونسي جدد تأكيده على ضرورة الإسراع بالإفراج عن المواطنين التونسيين المختطفين في مدينة الزاوية الليبية الخميس الماضي من قبل عناصر ليبية مسلحة.

من جانبه, أكد وزير الخارجية الليبي متابعة حكومة بلاده لحادثة الاختطاف, مشددا على حرص بلاده على تأمين سلامة المختطفين, ولافتا في الوقت ذاته إلى الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لإنهاء عملية الاحتجاز, مشيرا إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين التونسي والليبي في هذا الشأن.

وكانت ميليشيا ليبية مسلحة قد قامت باحتجاز 14 عاملا تونسيا أمس الأول, كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم بمصفاة نفط بمدنية الزاوية الليبية, وذلك للمطالبة بإطلاق سراح ليبي موقوف في تونس.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية التونسي و نظيره الليبي يبحثان تطورات المسار السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.