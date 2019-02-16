دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لوحة سويفتكي تدعم تلوين شريط التنقل بناءً على لون خلفية المفاتيح

الكثير منّا يتعاملون مع لوحة Gboard الافتراضية من قوقل، ولكن ما زال هناك الكثير يُحبّون استخدام بعض لوحات المفاتيح التابعة لجهات خارجية، على رأس هذه اللوحات لوحة سويفتكي “SwiftKey”، والتي تُعد المنافس الأقوى للوحة قوقل، عمومًا الآن وفي تحديث تجريبي للوحة، أصبحت تدعم سويفتكي تلوين شريط التنقل بناءً على ألوان المفاتيح.

هذا التلوين يتم تطبيقه بشكل تلقائي، ولكن عليك أولًا الانتقال إلى إعدادات اللوحة وتفعيل التخصيص من هناك، بالإضافة إلى ذلك تم إعادة إدخال الأحرف الثانوية عند استخدام وضع التصفح الخفي، وجعل العلامة المائية أكثر شفافية.

أخيرًا هذا التحديث، وكما أشرنا سابقًا متاح في الإصدار التجريبي من اللوحة على متجر قوقل بلاي لتحميله انتقل من هنا، وطبعًا خلال أيام قليلة سيصل بشكل رسمي لجميع المستخدمين، وتحديدًا على الإصدار الرئيسي من اللوحة.

التدوينة لوحة سويفتكي تدعم تلوين شريط التنقل بناءً على لون خلفية المفاتيح ظهرت أولاً على عالم التقنية.