وكالة: "داعش" يتبنى هجوما على قوات الأمن المصرية بشمال سيناء

وقالت وكالة "رويترز" إن "داعش" أكد مقتل 20 من أفراد الجيش المصري.

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وأكد الجيش المصري، اليوم، مقتل وإصابة 15 عسكريا، بالإضافة إلى 7 عناصر إرهابية إثر هجوم في شمال سيناء.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن "عناصر إرهابية هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتصدت قوة الارتكاز الأمني لتلك العناصر والاشتباك معها".

وأوضح المتحدث العسكري، أن "الارتكازات الأمنية تمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران، استشهد ضابط وأصيب 14 فردا من درجات أخرى".