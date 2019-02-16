وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع برئاسة لوليسغارد يُعقد في منطقة سيطرة المليشيا الحوثية في فندق تاج أوسان، ويعد الاجتماع الأول داخل المدينة بعد اجتماعات السفينة الأممية قبالة سواحل الحديدة.
وتوقفت الأمم المتحدة عن إعطاء إحاطة صحفية حول تعذر استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة خلال الأسبوع الماضي كما كان مقرراً.
وكان لوليسغارد قدم مقترحات للمضي في تنفيذ الانسحاب من الموانئ وإعادة الانتشار وفتح ممرات إنسانية على أن يتلقى الردود عليها عند استئناف الاجتماعات.
ليس بجديد
كما تعمد الحوثيون في 17 يناير استهداف الجنرال الهولندي بقصف مدفعي مركز طال المبنى الذي كان يعقد فيه أحد اجتماعاته مع الوفد الحكومي في لجنته، لينجو بأعجوبة.
وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية ضربت بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بنشر 75 مراقبًا دوليًا في الحديدة عرض الحائط ولم تنتظر 24 ساعة حتى انقلبت عليه ومنعت الجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار السابق من لقاء وفد الحكومة، بل الأدهى من ذلك أنها أطلقت عليه النار فور علمها بتفقده للمناطق التي قصفتها مليشيات إيران في الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| هل يُنهي اجتماع المبعوث الأممي برئاسة لوليسغارد أزمة الحديدة في اليمن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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