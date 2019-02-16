دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

استحوذت شركة آبل على شركة ناشئة متخصصة في مساعدة المطورين على صنع تطبيقات صوتية تعتزم الإستفادة منها في تطوير المساعد الصوتي سيري.

شركة Pullstring توفر للمطورين إمكانية تطوير ووضع النموذج الأولي وتنفيذ تطبيقات صوتية. استخدم العديد من المطورين خدماتها مع المساعدين أليكسا ومساعد قوقل.

ومنذ سنوات تعاني آبل في مجال التقنيات الصوتية مع أنها قدمت سيري قبل زمن طويل من ظهور منافسيها من قوقل وأمازون، إلا أن إمكانياته أقل بكثير وحتى مستوى الذكاء ونوعية المهام التي يمكنه تأديتها أقل.

تأسست شركة Pullstring الأمريكية عام 2011 على يد مدراء سابقين في عملاقة الإنتاج Pixar، وبدأت الشركة أولى أعمالها بتطوير تطبيقات صوتية للدمى الموجهة للأطفال. واستخدمت شركات كبرى مثل سامسونج و Activision لاحقاً خدماتها فيما يتعلق بالسياق الحواري مع التطبيقات.

وكانت الشركة قد جمعت تمويل بنحو 44 مليون دولار وقدرت قيمتها بنحو 160 مليون دولار، إلا أن المصادر تشير إلى قيمة الصفقة بحو 30 مليون دولار ما عدا 10 مليون دولار تذهب للمدراء.

بالطبع التعاون مع آبل يعني إمكانيات توسع مستقبلية أكبر لتقنيات الشركة، وكذلك دعم منتجات آبل لاسيما المساعد الصوتي سيري على أمل أن يتمكن من منافسة إليكسا على الأقل.

التدوينة آبل تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعي صوتي لتطوير سيري ظهرت أولاً على عالم التقنية.