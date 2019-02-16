شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة العمليات العراقية: "البغدادى" مازال مختبئا ولم يحدد مكانه بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، أنه لم يتم حتى الآن تحديد مكان زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيي رسول - لقناة "السومرية" الإخبارية: - "إلى الآن لم يتم تحديد المكان الذي يختبئ فيه البغدادي، وحال عثرنا على مكانه سنستهدفه ونقضي عليه".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب ما تناقلته وسائل إعلام عالمية من أخبار تشير إلى أن البغدادي موجود في الوقت الحالي "تحت رعاية أمريكية مشددة".