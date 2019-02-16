شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسقط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثى فى عملية استدراج نوعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط عدد من مليشيات الحوثي بين قتيل وجريح إثر عملية استدراج نوعية فى منطقة بيت اليزيدى جنوب مدينة دمت بالضالع، حسبما أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية.

وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن أبطال الجيش اليمنى نفذوا عملية استدراج لعناصر مليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل إلى عدد من مواقع الجيش الوطنى فى منطقة بيت اليزيدى والتباب المحيطة بها .

وأكد المصدر سقوط العشرات بين قتيل وجريح من عناصر الحوثي فيما تم محاصرة مجموعة أخرى .

وكانت مدفعية لجيش الوطنى قد استهدفت مواقع الحوثى فى دمت ما خلف خسائر كبيرة فى العتاد والأروح فى صفوف المليشيات.

ومن جهة أخرى أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي،أنه تم تنظيم الدورة التدريبية الأولى لضباط أمن الألوية والوحدات التابعة للمناطق العسكرية السابعة والسادسة والثالثة .

وأضاف الخبي في كلمته خلال فعالية التدشين، أن الدورة تهدف لتأهيل 50 ضابطاً من منتسبي المناطق العسكرية الثلاث "السادسة والسابعة والثالثة" في جانب الأمن العسكري، والواجبات الأساسية لرجالات الأمن في المعسكرات، كما ترتبط بأمن المعلومات وأمن المنشآت وأمن الأفراد وحتى الغذاء.

وقال إن "ضابط الأمن يمتاز عن بقية زملائه في التخصصات فهو يمتلك الحاسة السادسة وصاحب التخصص الأول".

وشدد قائد المنطقة العسكرية السابعة على الأفراد بالاهتمام والحرص على تلقي الخبرات والمعارف العسكرية، شاكراً جهود القائمين على مثل هذه الدورات التخصصية والتي ستتوالى تباعاً خلال الفترة القادمة.

من جهته، أكد رئيس شعبة الامن العسكري بالمنطقة السابعة العقيد عرفات الصبري، أن هذه الدورة تهدف للارتقاء بأداء ضباط الجيش في المجالات التخصصية وإعدادهم لكي يؤدوا مهامهم بكفاءة عالية بما من شأنه الاسراع في استعادة الدولة.