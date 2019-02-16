السعوديون يحبسون أنفاسهم... أنباء عن قرار مزلزل سيصدر نهاية الشهر

واهتزت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الآلاف من التغريدات التي تناولت احتمال إيقاف نشاط كرة القدم في المملكة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظيره الآسيوي بسبب مزاعم فساد في الاتحاد السعودي والتحيز لصالح نادي الهلال.

وكان الصحفي السعودي عايد الرشيدي سبّاقا في التغريد بالإيقاف قائلا: "الله يستر، قرار قوي سوف يصدر من الفيفا نهاية الشهر، النصيحة الأخيرة حلوها مع (شكلام) قبل نهاية شهر فبراير".

وغرد عشرات الآلاف من السعوديين على تويتر منتقدين الطريقة التي تدار بها الرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وتمنى الآلاف من المغردين إيقاف النشاط الرياضي، حتى يتم تصحيح المسار للرياضة السعودية، ووجه البعض شبهة الفساد في وصول نادي الهلال إلى قمة الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر إقالة عبدالله البرقان من عضوية مجلس الإدارة بصورة مؤقتة، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي لاتحاد القدم، لثبوت وجود مخالفات لجملة من اللوائح والأنظمة وارتكاب مخالفات إدارية ومالية.