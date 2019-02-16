سوريا.. مقتل 4 مدنيين بقصف مدفعي نفذته قوات النظام بإدلب

إدلب/ الخليج 365

قتل 4 مدنيين وأصيب 12 آخرين، السبت، جراء قصف مدفعي نفذته قوات النظام السوري ومجموعات إرهابية أجنبية، استهدف مناطقا سكنية بمنطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب.

وذكر مراسل الخليج 365، أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران، قصفت مدينتي "خان شيخون" و"معرة النعمان"، وقرى "خوين" و"تلمنس" و"ترملا"، الواقعة ضمن مناطق خفض التوتر، فضلًا عن قصف قوات النظام قرى بالريف الشمالي لمحافظة حماة (وسط).

وبدأ المدنيون بالنزوح من المناطق التي استهدفتها قوات النظام والمجموعات الموالية لها، إلى مناطق أكثر أمنا.

وفي تصريح للأناضول، قال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى حاج يوسف، إن قوات النظام تواصل استهداف المناطق المكتظة بمئات الآلاف من المدنيين بشكل ممنهج.

وأكد أن هجمات النظام أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح.

وأشار إلى نزوح جزئي من منطقة "سهل الغاب" بالريف الشمالي في محافظة حماة، جراء الهجمات المتكررة لقوات النظام.

وأضاف أن قسما من سكان مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان، انتقلوا إلى الملاجئ وبعضهم هرب إلى الأراضي الزراعية المجاورة، لحماية أنفسهم من قذائف قوات النظام.

وأسفرت هجمات النظام البرية والجوية على منطقة خفض التوتر في إدلب منذ مطلع العام الجاري، عن مقتل 57 مدنيا وإصابة أكثر من 230 آخرين بجروح.



وتأتي هجمات النظام رغم اتفاق سوتشي الذي أبرمته تركيا وروسيا في أيلول/ سبتمبر 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، والذي سحبت بموجبه المعارضة، أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.