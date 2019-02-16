الوصل ينجو من #الاهلي بفضل ركلة جزاء

الإمارات

منع البرازيلي كايو كانيدو، مهاجم الوصل الإماراتي، ضيفه الأهلي السعودي من الفوز، بعدما سجل هدف التعادل 2-2 من ركلة جزاء قبل النهاية بدقيقتين، في ذهاب دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، اليوم السبت.

وتقدم عبدالله جاسم للوصل بهدف بعد 40 ثانية من البداية بضربة رأس؛ إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأدرك الروماني نيكولاي ستانشيو التعادل بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك حميد عبدالله حارس الوصل في الدقيقة 66، قبل أن يضع دجانيني تفاريس الأهلي في المقدمة من متابعة لتمريرة عرضية من سلمان المؤشر، أنهاها في الشباك بالدقيقة 72.

لكن هدف كايو عادل النتيجة مع الأهلي