9 فرق تتصارع على المنطقة الدافئة في #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين

الخليج - حسن القبيسي

في الوقت الذي لم تتغير فيه مراكز سبعة فرق بعد الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأيضا فارق النقاط الستة بين المتصدر الهلال بـ 49 نقطة، ووصيفه النصر (43 نقطة)، كانت التغييرات بين 9 فرق في سلم الترتيب من المركز الثالث وحتى المركز الـ 11، فيما حافظت المراكز الأخيرة على ترتيبها، وهي: الحزم (22 نقطة)، الباطن (18 نقطة)، الفيحاء (16 نقطة)، والاتحاد (15 نقطة)، وأحد (12 نقطة) أصحاب المراكز من 12 إلى 16 تواليا حسب احصائيات مواقع الدوري السعودي للمحترفين (www. spl.com.sa).

وصعد الشباب للمركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما تراجع الأهلي للمركز الرابع (36 نقطة)، وقفز التعاون للمركز الخامس (33 نقطة)، وتراجع الوحدة للمركز السادس (31 نقطة)، أما الفتح (28 نقطة) والفيصلي (27 نقطة) فصعدا للمركزين السابع والثامن، وعاد الاتفاق (27 نقطة) للمركز التاسع، والرائد (24 نقطة) تقدم للمركز العاشر، وتراجع القادسية (23 نقطة) للمركز الـ 11.

وأصبح فريقا الرائد والفيحاء فقط من بين فرق الدوري بلا أي انتصار في عام 2019 (خمس جولات).

ووصلت قائمة أهداف المسابقة لـ 459 هدفا بعد 160 مباراة، بمعدل 2.87 هدف في كل مباراة، حيث يقف الهلال أيضا في الصدارة بـ 51 هدف إضافة لاستمراره في التسجيل في 20 جولة على التوالي، وجاء الأهلي والتعاون ثانياً بـ 42 هدفا، فيما يعد أحد أقل فرق المسابقة تسجيلا للأهداف بـ 15 هدف ثم الباطن بـ 19 هدف ثم الفيحاء بـ 20 هدف.

كما يعد الهلال أول فريق يصل لـ 50 هدفاً في النسخة الحالية، وهي المرة الثالثة التي يسجل 50 هدفاً وأكثر في ثلاثة نسخ في تاريخ دوري المحترفين بعد 20 جولة أعوام: 2008/2009، 2009/2010 إضافة إلى العام الحالي.

في المقابل، تعد شباك أحد أكثر شباك فرق الدوري تلقي للأهداف بـ 42 هدف، ثم الفيحاء (38 هدف) ثم الباطن (36 هدف)، فيما تعد شباك الشباب أقل شباك فرق الدوري تلقي للأهداف بـ 13 هدف، ثم النصر بـ 16 هدف (وهما الوحيدان الذين تلقيا أقل من 20 هدف).

كما لم تتغير قائمة هدافي الدوري بعد الجولة 20 من المسابقة، حيث استمر الفرنسي بافيتمبتي غوميز مهاجم فريق الهلال في الصدارة بـ 16 هدف، والسوري عمر السومة مهاجم الأهلي ثانيا بـ 14 هدف، لكن المركز الثالث أصبح يضم الرباعي ديجانيني تفاريس مهاجم الأهلي من الرأس الأخضر، المغربي عبد الرازق حمدالله مهاجم النصر، الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الأهلي، والكاميروني لياندر توامبا مهاجم التعاون برصيد (13 هدف) لكل لاعب.

ويتصدر محمد الصيعري مهاجم الحزم قائمة الهدافين السعوديين برصيد (10 أهداف)، ثم فهد المولد مهاجم فريق الاتحاد بـ 8 أهداف.

كما يتقاسم الفرنسي بافيتمبتي غوميز مهاجم الهلال، والمغربي نور الدين مرابط لاعب النصر قائمة صناع الأهداف برصيد 7 أهداف ثم الثلاثي المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب النصر، والبرازيلي لويس جوستافو لاعب الفيصلي والسوري عمر السومة لاعب الأهلي بصناعة 6 أهداف، ويعد ناصر الشمراني لاعب الشباب السابق وخالد البركة لاعب الحزم أكثر السعوديين صناعة للأهداف بـ 4 أهداف.

وشهدت مباراة الهلال والقادسية في الجولة المنصرمة الظهور الأول للإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال، واحتاج فقط 20 دقيقة للتوقيع على هدفه الأول مع الفريق، فيما كانت أكثر مباريات الجولة الـ 20 إثارة والتي جمعت الاتفاق بالفيصلي، حيث كان الأول متقدماً 3/1 حتى الدقيقة 87 ليخسر 3/4 خلال الربع ساعة الأخيرة من المباراة من بينها هدفين بعد الدقيقة 90.

وأصبح عبد لفتاح آدم لاعب التعاون ثامن لاعب ينجح في تسجيل هاتريك وأكثر في المسابقة، حيث سجل ثلاثية في شباك أحد، لينضم لكلا من: ديجانيني تفاريس الذي سجل 5 أهداف في شباك أحد (أول لاعب في تاريخ دوري المحرفين يسجل 5 أهداف في لقاء واحد)، عبد الرازق حمدالله سجل 4 أهداف في شباك الرائد، أحمد موسى لاعب النصر سجل 3 في شباك القادسية، محمد الصيعري لاعب الحزم سجل 3 في شباك أحد، لياندر توامبا لاعب التعاون سجل 3 في شباك الفيحاء، عمر السومة لاعب الأهلي، سجل 3 في شباك الهلال، وكريستيان غوانكا لاعب الاتفاق سجل 3 في شباك الفيحاء.