ولي العهد السعودي يؤجّل زيارته إلى ماليزيا وأندونيسيا

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت السلطات في ماليزيا وإندونيسيا، يوم السبت، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طلب تأجيل زيارته المقرر أن يقوم بها إلى البلدين ضمن جولة آسيوية له، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ملاي ميل" الماليزية.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أنه تم إبلاغ الحكومة الماليزية بتأجيل زيارة ولي العهد السعودي، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان لها، تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى البلاد.

وقالت الوزارة إن "السعودية وإندونيسيا تتواصلان لتحديد وقت جديد للزيارة ولتحقيق نتائج أفضل"، ولم يتم تحديد مواعيد للجدولة الجديدة بشأن زيارتي ولي العهد.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية ذكرت صباح اليوم السبت، تأجيل موعد وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام آباد. وذلك ضمن جولة أسيوية دولية.