دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Oppo F11 Pro يجلب تصميم لكاميرة سيلفي منبثقة أيضاً ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة Oppo على حسابها الخاص رسمياً، أن هاتف F11 Pro يأتي بتصميم كاميرة السيلفي المنبثقة، كما يأتي بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية.

تتبنى شركة Oppo أيضاً التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية في إصداراها القادم من الهواتف الذكية Oppo F11 Pro، حيث تم تأكيد هذا التصميم من خلال إعلان تشويقي للشركة على حسابها الرسمي.

وتقدم Oppo كاميرة السيلفي في هاتف F11 Pro بتصميم يرتفع من منتصف الهاتف، أي على عكس التصميم الذي قدم في في هاتف NEX S من vivo على سبيل المثال، حيث ترتفع الكاميرة المنبثقة من الجزء الجانبي من تصميم الهاتف.

بينما تأتي الكاميرة الخلفية للهاتف بإعدادات مزدوجة، أيضاً يضم هاتف F11 Pro مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يظهر شعار Oppo في الجهة الخلفية للهاتف أيضاً.

ويكشف الإعلان التشويقي الثاني للشركة عن لون أزرق متدرج لهاتف Oppo F11 Pro، أيضاً من المتوقع أن تتميز الكاميرة الخلفية الرئيسية للهاتف بمستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، حيث من المتوقع أن يعود هذا المستشعر لسامسونج في مستشعر GM1، أو سوني في مستشعر IMX586، لذا نترقب تحديد Oppo موعد مؤتمرها القادم للكشف عن هذا الإصدار رسمياً.

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هذا الموضوع هاتف Oppo F11 Pro يجلب تصميم لكاميرة سيلفي منبثقة أيضاً ظهر على التقنية بلا حدود.