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جدّد سكان الجبل الأسود بمحافظة الريث - شرقي منطقة جازان، مطالباتهم بتوسعة طريقهم وزيادة المصدّات الثابتة والمؤقتة في النقاط الأكثر دموية؛ نظراً لزيادة التعداد السكاني وزوّار الجبل، الذي يعد أحد أبرز المعالم على الخريطة السياحية في منطقة جازان.
وقال السكان إن الجبل شهد ما يزيد على 12 حادثة سقوط إلى الهاوية من سفح الجبل وراح ضحيته الكثير من المواطنين والمقيمين وبينهم طلاب، مشيرين إلى أن الطريق يتطلب اهتماماً عاجلاً من الجهات المعنية.
من جهته، أوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس قاسم الغزواني؛ لـ "سبق"، أن المشروع كان من ضمن المشاريع الموقوفة وتم استئنافه أخيراً وستتحقّق المطالب إن شاء الله تعالى.
كانت هذه تفاصيل خبر جماله لم يشفع لضحاياه .. 12 حالة سقوط من هاوية الجبل الأسود بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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