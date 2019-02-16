شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا : مجموعات إرهابية تستهدف بالقذائف ريف حماة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت مجموعات إرهابية، اليوم السبت، بالقذائف الصاروخية مدينتي سلحب ومحردة بريف حماة الشمالي، وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المجموعات الإرهابية استهدفت بالقذائف الصاروخية من مواقع انتشارها في وادي العنز غرب كفرزيتا مدينة سلحب بالريف الشمالي، ما تسبب في وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق متصل، قال جيا فرات قائد هجوم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، "إن قواته شارفت على دحر فلول تنظيم (داعش) الإرهابي شرقي سوريا، موضحا أن قواته المدعومة من الولايات المتحدة تحاصر عناصر التنظيم من جميع الجهات في حي صغير بقرية الباغوز".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أن مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة سيطروا على آخر جيب لتنظيم (داعش) في شرق سوريا اليوم بعد استسلام المتشددين الذين كانوا في المنطقة.. فيما تواصل عدد من التنظيمات الإرهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب، خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.