شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والكاميرون تعززان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري- على هامش زيارته للكاميرون- مع وزير الخارجية الكاميروني أمبيلا أمبيلا لوجين، العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال وزير الخارجية الكاميروني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت- "إن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، علاقات تاريخية، بدأت منذ عام 1966م، على مستوى الأصعدة كافة ولازالت، مؤكدًا تأييد ومشاركة بلاده لمواقف المملكة الدولية، منوها بالدعم الكبير وغير المحدود من المملكة للكاميرون في شتى المجالات.

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