- 1/2
- 2/2
YouTube.com
وقال مدير عام الهيئة، عبد الله المعيني، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المواصفة القياسية الإلزامية.. جاءت استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار، على غرار الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، والتشريع الأوروبي، والمواصفة البريطانية في هذا الشأن، فضلاً عن القانون الاتحادي الإماراتي رقم 15 لسنة 2009، بشأن مكافحة التبغ.
وتهدف الهيئة الإماراتية إلى وقف التداول العشوائي لهذه المنتجات دون قيود أو ضوابط، وكذلك إلى تلافي عدم معرفة المكونات المستخدمة في المنتج أحياناً، نتيجة وجود إمكانية لخلط بعض المواد المضافة المحظورة، مما يشكل خطراً على الصحة العامة.
ووضعت المواصفة القياسية الإماراتية متطلبات واشتراطات فنية ينبغي توفرها في المنتج، واشتراطات أخرى تتعلق بالاستيراد والتصنيع والتعبئة والعرض والتداول والأوزان، إضافة إلى البيانات الإحصائية الواجب توفرها على بطاقة بيان المنتج متضمنة التحذيرات الصحية الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار إماراتي بشأن السجائر الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.