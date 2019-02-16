شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع متداول.. جنود بالحد الجنوبي يُصلون جماعة في طقس شديد البرودة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، وهم يؤدون الصلاة جماعة، في طقس شديد البرودة.

ووضح المقطع الجنود المرابطين وهم يصلون جوار خيامهم وأسلحتهم، ويرتدون ثياباً شتوية، بينما يدوي صوت الهواء بقوة ليشير إلى برودة الطقس.

ونال المقطع إعجاب العديد من مشاهديه، الذين دعوا الله أن ينصر الجنود المرابطين، وأن يحفظهم ويردّهم إلى أهلهم سالمين.