شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة.. انتشال ناقتين سقطتا في حفرة أعمدة إنارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكّنت وحدة إنقاذ تابعة للدفاع المدني في محافظة بيشة من انتشال ناقتين سقطتا في حفرة بمركز تبالة. ونجحت الوحدة وفقاً لـ”عكاظ”، في إنقاذ الناقتين اللتين سقطتا بحفرة أعمدة إنارة في حي العوفية بتبالة؛ حيث تمكّنت من انتشالهما سريعاً.

كانت هذه تفاصيل خبر بيشة.. انتشال ناقتين سقطتا في حفرة أعمدة إنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.