تركي الفيصل يوجه رسالة نارية لإسرائيل

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الفيصل يؤكد أن موقف السعودية تجاه فلسطين لم يتغير، والأحاديث الإسرائيلية التي تنقل عن عقد لقاءات في السر بين الجانبين السعودي والإسرائيلي فهذا غير صحيح وضرب من الخيال

رد الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية الأسبق، على التصريحات الإسرائيلية بشأن وجود علاقات سعودية إسرائيلية، من خلال زيارة سرية لرئيس الموساد السابق، تامير باردو، الرياض عام 2014. وقال الأمير تركى الفيصل في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: إن "موقف السعودية تجاه فلسطين لم يتغير، والأحاديث الإسرائيلية التي تنقل عن عقد لقاءات في السر بين الجانبين السعودي والإسرائيلي فهذا غير صحيح وضرب من الخيال". وأشار الفيصل إلى لقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" في الرياض، دعما لفلسطين.

وردا على سؤال بشأن غياب ولي العهد محمد بن سلمان عن لقاء الرئيس الفلسطينى، صرح تركي الفيصل بأن ذلك جاء بسبب ارتباطاته، ولا يجب قراءة شىء في هذا الصدد حول مسألة موقفه من إسرائيل، وأن الملك يمثل السعودية، وولي العهد يتبع أوامر الملك. وحول ما تردد عن زيارة سرية مزعومة لوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان إلى

وردا على سؤال بشأن غياب ولي العهد محمد بن سلمان عن لقاء الرئيس الفلسطينى، صرح تركي الفيصل بأن ذلك جاء بسبب ارتباطاته، ولا يجب قراءة شىء في هذا الصدد حول مسألة موقفه من إسرائيل، وأن الملك يمثل السعودية، وولي العهد يتبع أوامر الملك. وحول ما تردد عن زيارة سرية مزعومة لوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان إلى إسرائيل، أكد الأمير تركي كذب تلك الإدعاءات، حيث قال: "هذا ليس صحيحاً، إن وليَّ العهد، والمسؤولين السعوديين الآخرين، دائماً ما يعملون في العلانية وبشكل مباشر، وموقفهم هو أنه لن تكون هناك علاقات مع إسرائيل حتى تُحل القضية الفلسطينية، ومسألة احتلال الأراضي العربية. إلى ذلك، أكد الأمير تركي الفيصل فى مقابلة مع القناة الإسرائيلية الـ 13 أجريت فى لندن، أن السلام بين السعودية وإسرائيل يمر عبر طريق رام الله الفلسطينية، وقال: إنه "لن يكون هناك تطبيع كامل دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية ككل، وبأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مخادع ويحاول خداع شعبه بالوعود الفارغة". وتابع "إن نتنياهو يخدع الجماهير الإسرائيلية عبر الادعاء بأن العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي يمكن أن تتحسن بدون حل القضية الفلسطينية"، مضيفا "لا يجب خداع الرأي العام الإسرائيلي ليعتقد أن القضية الفلسطينية قضية ميتة". اقرأ أيضًا: أسرار التقارب بين السعودية وإسرائيل وكشف الأمير أن الجماهير السعودية لديها رأي سلبي جدا حول نتنياهو بسبب ما يحصل، وبسبب ما وصفه بـ"توجهه المتغطرس". وحاول المراسل الالتفاف على المطلب السعودي، ومحاولة كسب أي ورقة مساومة مع المملكة العربية السعودية قائلاً: "يقولون في إسرائيل إن لفتة حسن نية من جانب السعوديين من شأنها مساعدة معسكر السلام في إسرائيل، وربما تدعم نتنياهو أيضا إذا حاول التقدم نحو اتفاقية سلام“. فردَّ عليه الأمير تركي مستنكرا، بالقول: "أي لفتة قد تكون أكثر أهمية من مبادرة السلام العربية؟ تلك المبادرة التي تقدّم في حد ذاتها فرصة لإسرائيل، ليس فقط للعيش بسلام، بل القضاء على كل أشكال العداء". ونصح الفيصل الإدارة الأمريكية التي تستعد لتقديم خطتها للسلام في الشرق الأوسط العروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، بتبنى مبادرة السلام العربية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تختار تجاهل جميع المبادرات السعودية لتحقيق السلام، وتتوقع من السعودية أن تضع يدها معها (تل أبيب) والتقدم بمسائل التكنولوجيا، وتحلية المياه، ومسائل كهذه.. وهذا لن يحدث، مضيفا أن إسرائيل لا تتعاون كثيرًا بخصوص تحقيق السلام . وفيما يثار عن التقارب السعودي الإسرائيلي، وإمكانية التطبيع خارج نطاق مبادرة السلام العربية، انتقد الأمير السعودي ما يقال عن أن هناك تقاربا في العلاقات بين السعودية وإسرائيل، بغرض مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. وقال الأمير تركي الفيصل: إن "هذا كلام غير صحيح، وأنه لا توجد اتصالات على أي مستوى بين المملكة وإسرائيل، سواء فيما يتعلق بإيران أو في أي قضية أخرى"، مشيراً إلى أن تعامل المملكة مع إسرائيل يتوقف على قبول الأخيرة بمبادرة السلام العربية، وتحقيق السلام مع كافة الدول العربية وفقاً لشروط المبادرة" كانت وسائل إعلام إسرائيلية وصفت المقابلة مع الفيصل بغير المسبوقة، وبأنها تزامنت مع اجتماع نتنياهو بوزير خارجية عمان، يوسف بن علوي في وارسو.

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