محمد بن سلمان يزور الأمير عبدالعزيز بن فهد

اسماء السيد - ايلاف من الرياض: زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز في منزله في الرياض مهنئينه بسلامته.

وكان الأمير نواف بن فيصل ابن اخ الأمير عبد العزيز نشر على حسابه في تويتر صورة وفيديو قصير لهذه الزيارة.

وكتب على الفيديو يقول: "قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله.. والامير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخليه حفظه الله في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله".

وكان الأمير نواف بن فيصل نشر في ديسمبر الماضي صورا لاعمامه مع الامير عبدالعزيز