دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور حية لهاتف vivo V15 Pro المرتقب بالكاميرة المنبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.

بعد أن أطلقت vivo الكثير من الإعلانات التشويقية لإصداراها المرتقب vivo V15 Pro، رصد الهاتف في صورة حية جديدة باللون الأزرق.

لن تنفرد شركة سامسونج بالإعلان عن هواتفها المميزة في 20 من فبراير، حيث إختارت شركة vivo أيضاً نفس الموعد للإعلان الرسمي عن هاتفها القادم vivo V15 Pro.

ويأتي هاتف vivo V15 Pro بكاميرة منبثقة مميزة بدقة 32 ميجا بيكسل للمرة الأولى في هذا التصميم للكاميرة الأمامية، كما يضم أيضاً كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل مع تقنية ضم 4 بيكسل في نقطة واحدة، وأيضاً مستشعر 8 و5 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز هاتف vivo V15 Pro بأبعاد للشاشة بنسبة 91.27%، ومن المتوقع أن يأتي بقدرة بطارية 3700 mAh، لذا نترقب مزيد من المعلومات عن الهاتف مع الإعلان الرسمي يوم الأربعاء المقبل.

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هذا الموضوع صور حية لهاتف vivo V15 Pro المرتقب بالكاميرة المنبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.