مصر: إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان قريبا

وأوضح عسران في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي من منطلق حرص مصر على دعم دول أفريقيا وحوض النيل، لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء.

وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعملان على تشغيل خط الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 300 ميجاواط كمرحلة أولى، ويتم التوسع في المشروع ليصل 3 الآف ميجاواط.

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واعتبر عسران تشغيل خط الربط مع السودان نقطة انطلاق لمصر للربط مع باقي الدول بأفريقيا وتقديم ما يحتاجونه من الكهرباء، والخدمة ستصل للسودان بأعلى جودة وفقا للمعايير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر.

وقال إن "التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائي مع السودان تبلغ حوالي 56 مليون دولار".

وأفاد عسران أن هذه التكلفة تعد قيمة الخطوط ومحطات المحولات التي سيتم إنشاؤها على أرض مصر، في حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها".

ويدرس الجانبان المصرى والسودانى التوسع فى هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع، ويضم خط الربط 300 برج على الأراضى المصرية.

تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان حوالى 56 مليون دولار التى تخص الجانب المصرى.

يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء، وتبلغ قدرة المرحلة الأولى منه 300 ميجا وات.