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© REUTERS / KACPER PEMPEL
وحسب الوكالة، "كان من المقرر أن يشارك عادل الجبير كمتحدث رئيسي بالمؤتمر، يوم غد الأحد، هو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.
وانطلقت النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن، أمس الجمعة، بمشاركة رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلا عن مسؤولين أمنيين ومدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني، كما تشهد النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن مشاركة واسعة من الولايات المتحدة والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو وظريف والجبير على طاولة واحدة... والأخير يلغي المشاركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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