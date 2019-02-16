القبض على كوميديان سعودي

ووجه أمير منطقة مكة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، الجهات المختصة بالقبض على الكوميديان السعودي، بعد انتشار فيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسخر من رجال "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وأكد ابن سلطان في التوجيه، على حرصه على "ألا تطول أيدي الحاقدين رجال الحسبة بشيء".

وكانت انتشرت فيديوهات للممثل السعودي الكوميدي، خالد بكر، خلال الأيام الماضية، والتي يسخر فيها على طريقة "ستاند أب كوميدي" من رجال الهيئة، ومهام الحسبة المكلفين بها، الأمر الذي أثار غضب مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بمحاسبته.

وتقدم بكر فيما بعد، باعتذار مصور عبر حسابه في "تويتر"، لما بدر منه تجاه الهيئة.