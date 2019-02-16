اليمن يدعو لبنان لوقف تدخلات "حزب الله"

ونشر الإرياني، مساء أمس الجمعة، على حسابه في "تويتر" فيديو للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يعترف فيه بوجود عناصر من حزب الله في اليمن، وعلق الوزير اليمني كاتبا: "التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني للمليشيا الحوثية واضح، ليس في مثل هذه التصريحات فقط، بل من خلال تواجد خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية لإعلام للمليشيا من قناة المسيرة والساحات".

وأضاف الإرياني، في تغريدة أخرى: "ندعو الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي يقدمه للمليشيا الحوثية، بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن وخروج عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة".

​وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، تحدث في يوليو/ تموز الماضي، عن التحالف السعودي في اليمن، كاشفا عن ما وصفه بـ"فضيحة عسكرية للتحالف السعودي في معركة الحديدة غرب اليمن".

وقال إن التحالف السعودي "جلب مرتزقة من كل أنحاء العالم وزج بآليات عسكرية ضخمة في معركة الحديدة"، نافيا "ارتقاء شهداء للحزب في اليمن".