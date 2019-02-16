كيف تهرب الجبير من أسئلة "الجزيرة" المحرجة (فيديو)

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© REUTERS / FAISAL AL NASSER
ومن ثم قامت بملاحقة الوزير البحريني خالد بن أحمد، موجهة له أسئلة قوية قائلة: "هل جمعكم لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في قاعة واحد وطاولة واحدة وتقاسم الخبز معالي الوزير؟".
من جانبها، علقت مراسلة "الجزيرة"، وجد وقفي عبر صفحتها على "تويتر" قائلة: "من يسعى وراء التطبيع، لا يتهرب من أسئلة الصحفيين".
يأتي ذلك، بعدما تم التقاط فيديو لكلمة وزير الدولة للشؤون السعودية عادل الجبير، ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، عبر هاتف محمول على الأرجح، خلال الجلسة التي لم تحظ بتغطية صحفية، وسربها حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على يوتيوب ثم حذفها.
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