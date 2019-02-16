مدير الحملة الانتخابية: بوتفليقة ليس بحاجة للكرسي من أجل الرئاسة فقط

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قال سلال في اللقاء الذي جمعه، بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائرين، إن الرئيس من حمل مشعل نوفمبر، ويريد إيصال رسالة نوفمبر حتى النهاية، وفقا لموقع "النهار".
© AP Photo / Sidali Djarboub
وأكد السلال أنه رغم مرض الرئيس بوتفليقة إلا أنه كان ملما بكل أمور وشؤون البلاد وخير دليل على ذلك أثبتته السنوات الـ4 الأخيرة.
وقال "الأرقام المالية والفيزيائية أحسن من 5 سنوات التي سبقتها في جميع المجالات، الرئيس له رجال قويين وله شعبه الذي يسانده".
وأكد سلال أن الجزائر لسيت في أزمة خانقة كما يعتقدها البعض ويصورها البعض الآخر، لأن البلد لكي تتطور يجب أن تكون هناك موارد بشرية.
واعترف المدير أنه تم التقصير في بعض الجوانب، ولم يتم التكفل كما ينبغي بالشباب وتكوينهم، ودعا إلى المضي قدما من أجل التكفل بهذه الفئة، التي أصبحت تفكر في الموت بحرا، بدل خدمة الوطن الأم.
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