مخابرات الجيش اللبناني تعتقل إرهابيين أحدهما أمير في تنظيم "داعش"

وذكر موقع "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت فجر اليوم، بعملية نوعية وبعد رصد وتعقب، في كل من محلة الشواغير والسهل الشرقي في الهرمل، إرهابيين اثنين ينتميان إلى تنظيم "داعش" الإرهابي".

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وأضافت أن أحدهم أمير في تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، عبروا الحدود اللبنانية السورية قادمين من دير الزور قبل أيام من أحد المعابر غير الشرعية، حيث استطاعت القوة توقيفهما بشكل متزامن، وتم نقلهما إلى فرع البقاع للتحقيق".

وأعلنت السلطات اللبنانية، في 9 شباط/فبراير الفائت عن اعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة عرسال، قرب الحدود السورية.