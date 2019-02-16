الجبير يلغي مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن (إعلام ألماني)

اسطنبول/الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، ألغى مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

جاء ذلك حسبما نقلت الوكالة، الجمعة، عن متحدث باسم المؤتمر (لم تكشف عن اسمه)، مشيرة إلى أن "الوزير السعودي لم يبد تبريرات لعدم مشاركته بالمؤتمر".

وحسب الوكالة، كان من المقرر أن يشارك الجبير كمتحدث رئيسي بالمؤتمر، الأحد، هو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.



وكان نتنياهو أعلن عدم حضوره المؤتمر من قبل.



والجمعة، انطلقت النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلا عن مسؤولين أمنيين ومدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.



كما تشهد النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن مشاركة واسعة من الولايات المتحدة والصين.



وتقام النسخة الحالية من المؤتمر بين 15-17 فبراير/ شباط الحالي .

ويناقش المؤتمر مستقبل السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وملفات متعلقة بروسيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط، والصين، فضلا عن موضوع المناخ.