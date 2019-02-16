صحيفة الخليج الالكترونية عرضت السلطات الجورجية العلم السعودي في أكبر لوحة إكترونية فوق ناطحة سحاب في أكبر الفنادق في العاصمة الجورجية تبليسي . وأكد سفير جمهورية جورجيا في المملكة السيد فاختانغ جاوشفيلي بأن ذلك جاء احتراماً للمملكة وقيادتها وشعبها الوفي مع جميع دول العالم، وتأتي كذلك استمرار للعلاقات الناجحة بين البلدين الشقيقين، مضيفاً بأن العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً مؤخراً ،خاصة بعد أن بدأت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى العاصمة الجورجية تبليسي أعمالها بعد علاقات دبلوماسية امتدت لمدة 25 عاماً بين البلدين.

كانت هذه تفاصيل خبر العلم السعودي يرفرف على أكبر ناطحة سحاب في جورجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.