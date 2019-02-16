شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من «الكهرباء» لمنتظمي السداد.. إعفاء وتخفيض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تدرس الشركة السعودية للكهرباء تقديم حوافز لمشتركيها المنتظمين في السداد، تتمثل في الإعفاء من سداد فاتورة لشهر واحد فقط، أو منحهم تخفيضاً في الفاتورة.

وقالت مصادر – وفقاً لـ “الوطن” – أن شركة الكهرباء لم تحدد حتى الآن نسبة التخفيض للمشتركين المنتظمين في السداد، ولم تحدد الفترة الزمنية المطلوبة، التي يستطيع من خلالها المشترك الاستفادة من حافز منتظمي السداد، متوقعة ألا تقل الفترة عن 36 شهراً ولا تزيد على 60 شهراً.

وأشارت إلى أن شركة الكهرباء تعمل على تحديث منصاتها الإلكترونية، وتحسين بعض الخدمات، مثل استحداث إشعارات دورية عند قراءة وفحص عدادات المشتركين، وإطلاع المشترك على العمليات التي تتم على طلبات الخدمة الكهربائية.

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