شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح حقيقة زيادة الدعم إلى «ألف ريال» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أكد برنامج “حساب المواطن” عدم صحة ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن زيادة الدعم المُخصص للمستفيدين. جاء ذلك في رد لحساب “خدمة العملاء” التابع للبرنامج على استفسار أحد الأشخاص حول حقيقة زيادة مبالغ المستفيدين إلى ألف ريال، قائلاً: “غير صحيح، في حال كان هناك أي مستجدات في البرنامج سيتم الإعلان عنها من خلال قنواتنا الرسمية وكذلك من خلال حساب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب مواطن”.

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