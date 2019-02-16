أحبطت القوات المسلحة المصرية، السبت، هجوما على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء من قبل العناصر الإرهابية، سقط خلاله قتلى من العناصر الإرهابية.
وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن قوة الارتكاز الأمني قامت بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، مضيفا "تمكنا من القضاء على 7 أفراد متطرفين".
وأوضح أنه "نتيجة لتبادل إطلاق النيران، قتل وأصيب ضابط و14 آخرين من درجات أخرى".
وتابع "وجرى استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بالمنطقة".
وتواصل السلطات الأمنية في مصر المواجهات للقضاء على مجموعات مسلحة تنتشر في شبه جزيرة سيناء، أخطرها على الإطلاق تنظيم "أنصار بيت المقدس" الموالي لتنظيم "داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: مقتل 7 إرهابيين وسقوط 15 قتيلا وجريحا من الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.