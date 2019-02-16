السيسي: العالم يواجه مخاطر تتطلب تعزيز الجهود لمجابهتها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن العالم يواجه تحديات ومخاطر متزايدة ومتشعبة، مطالبا بتعزيز الجهود الدولية من أجل مجابهتها.

وأضاف الرئيس المصري في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا، أن المؤتمر ينعقد "وسط تحديات ومخاطر متزايدة ومتشعبة"، مؤكدا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية أمام تحديات العصر الراهن.

وقال السيسي إن "الإرهاب هو التهديد الأول لمستقبل التنمية في العالم"، مؤكدا أن "على جميع الدول بذل مزيد من الجهود لاقتلاع الإرهاب من المنطقة".

وأشار السيسي إلى أن مصر، التي ترأس القمة الأفريقية للعام 2019، "تتطلع للتعبير عن شواغل الشعوب الأفريقية الشقيقة لتحقيق الاستقرار والتقدم ودفع عجلة التنمية قدما".

وأكد الرئيس المصري على ضرورة إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية عن طريق حل الدولتين.

وانطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الجمعة، بمشاركة 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية، و30 من وزراء الدفاع، و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والاستراتيجيين.