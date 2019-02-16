شاهد عيان يكشف لـ"الوطن" تفاصيل السطو المسلح على محل مصوغات بالهرم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

تواصل مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض واقعة سرقة محل مشغولات ذهبية، بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، بحي الهرم، غرب محافظة الجيزة، وذلك بعدما هاجم ملثمون المحل، وأطلقوا الرصاص واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية داخل المحل وفروا هاربين.

انتقلت "الوطن" إلى مكان الواقعة بشارع الجيش، ورصدت تفاصيل دقائق الرعب التي سيطرت علي سكان ورواد المنطقة وقت ارتكاب المتهمين للواقعة.

وقال محمد ابراهيم محاسب، أحد سكان المنطقة، وشاهد على تفاصيل الواقعة، إن عقب صلاة العشاء فوجئوا بقيام 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية اقتحموا المحل وأطلقوا النار بعشوائية ونجحوا في سرقة كمية كبيرة من المجوهرات.

وأضاف الشاب الثلاثيني قائلا: "إن المتهمين عقب تنفيذ الجريمة فروا هاربين مستخدمين سيارة تاكسي داخل منطقة الحدائق وليس إلى خارجها".

وتابع قائلا: "إن إطلاق المتهمين الرصاص بطريقة عشوائية أسفر عن إصابة شخصين أحدهما صاحب المحل".

وأضاف الشاهد قائلا: "إنه تم نقل المصابين داخل سيارة كيا سبورتاج إلى المستشفى فور فرار المثلمين، قبل أن تحضر قوات الشرطة إلى المنطقة وتطوقها بالكامل".

وكشفت مصادر أمنية أن قوات الشرطة، تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة.