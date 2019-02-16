وزير خارجية قطر يحدد أمرين ضروريين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

وفي تغريدة للوزير القطري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال: "من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط يجب: أولاً، إيجاد حلول عادلة ودائمة لإنهاء الأزمات في منطقتنا وأولها ومركزها القضية الفلسطينية؛ ثانيا، إيجاد آلية إقليمية شاملة وغير مقصية للحوار حول قواعد الأمن المشترك".

وفي تغريدة منفصلة قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن: "في ميونخ مع سمو الأمير 'حفظه الله' للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، نتطلع إلى مناقشة أوضاع الأمن و جهود السلام في الشرق الأوسط والعالم".

وتأتي تغريدات وزير الخارجية القطري بعد مشاركته في الاجتماع المعني بدعم السلام في الشرق الأوسط الذي عُقد في العاصمة البولندية وارسو، حيث بحث الاجتماع موضوعات تتعلق بالحرب في سوريا والملف اليمني وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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وانطلق يوم الأربعاء مؤتمر وارسو للشرق الأوسط، وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن وزراء الخارجية من بلدان عديدة سيتعاملون في بولندا مع مسألة "نفوذ (إيران) المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط.

فتسعى الولايات المتحدة في وارسو لحشد العالم وكسب تأييد أطراف جديدة حول رؤيتها للشرق الأوسط وتتلخص بممارسة أقصى درجات الضغط على إيران وتعزيز الدعم لإسرائيل.

ويشكل التجمع مناسبة لاستعراض وحدة الصف كرد قوي على نظام إيران الديني الذي يحتفل هذا الأسبوع بمرور 40 عاما على إطاحة الإسلاميين المتشددين بالشاه المقرب من الغرب محمد رضا بهلوي وإقامة الجمهورية الإسلامية.