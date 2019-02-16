تقرير أممي يكشف وقائع وحشية في جنوب السودان (فيديو)

وذكر التقرير أن الحوادث وقعت في الفترة بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2018، مؤكدا استمرار تسجيل نسب مرتفعة من العنف الجنسي في الولاية.

وأوضح التقرير أن أعمار بعض اللواتي تعرضن للاغتصاب لا تتجاوز الثماني سنوات، وأن العنف الجنسي ناجم عن "تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب".

ووفقا للتقرير، كانت أغلب جرائم الاغتصاب جماعية وشملت في بعض الأحيان النساء الحوامل والمرضعات.

وأشار المغتصبات إلى تعرضهن للضرب بوحشية على أيدي الجناة بواسطة أعقاب البنادق والعصي والأسلحة النارية الخفيفة والكابلات.

ونفذ معظم الهجمات عناصر ميليشيات وأفراد في الجيش الشعبي لتحرير السودان المعارض، وفي بعض الحالات يرتكب جرائم الاغتصاب عناصر من الجيش الشعبي لتحرير السودان المعارض الموالي لرياك مشار.