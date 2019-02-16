النظام السوري يقصف ريف حماة بالمدفعية والصواريخ

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شنت قوات النظام السوري، قصفًا مدفعيًا، على تجمعات سكنية بريف محافظة حماة، في إدلب ومحيطها بسوريا.

كما نفذت قوات النظام قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا على بلدة قلعة المضيق وقرى حويز والتوينة والشريعة وباب الطاقة، في سهل الغاب بريف حماة الغربي، وبلدتي اللطمانة وكفر زيتا بريفها الشمالي، في ساعات الليلة الماضية.

وقال مدير الدفاع المدني في إدلب، مصطفى حاج يوسف، في تصريحات صحفية، إن قوات النظام شنت أكثر من 100 هجوم بالمدفعية والقذائف الصاروخية "بشكل همجي"، على تلك المناطق.

ومساء أمس السبت، قتل 8 مدنيين وأصيب 9 آخرون في قصف لقوات النظام على بلدة خان شيخون جنوبي إدلب.

ومنذ بداية 2019، قتل على الأقل 53 مدنيًا وأصيب أكثر من 220 آخرين، جراء الهجمات الجوية والبرية لقوات النظام على منطقة خفض التصعيد بإدلب ومحيطها، منتهكة اتفاق "سوتشي"، المبرم بين تركيا وروسيا وإيران في 2018، والذي رسخ وقفا لإطلاق النار في المنطقة.