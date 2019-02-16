- 1/2
- 2/2
ميونخ- سبوتنيك. وذكر السيسي، في كلمته أمام الدورة الـ55 لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، اليوم السبت، "جدير بنا التأكيد على أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل المصدر الرئيسية لعدم الاستقرار في الشرق الوسط، فتلك القضية هي أقدم صراع سياسي نحمله معنا إرثا ثقيلا على ضمائرنا منذ بدايات القرن العشرين".
© REUTERS / POOL New
وشدد الرئيس المصري "ينعقد المؤتمر هذا العام وسط تحديات ومخاطر متزايدة ومتشعبة من بينها استمرار بؤر التوتر، وتفشي الإرهاب والتطرف، وارتفاع معدلات الجريمة المنظمة وما يشكله ذلك من ضغوط على مفهوم الدولة الوطنية".
كما أشار السيسي إلى أن "تحديات العصر الراهن تفوق قدرة أي دولة أو تجمع محدود على مواجهتها".
ولفت إلى أن المشكلات الحالية تتطلب تعاونا دوليا صادقا بما يسهم في إنهاء النزاعات، مطالبا المجتمع الدولي بأن يعيد النظر في سبل التعاون لمواجهة التحديات الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: عدم تسوية القضية الفلسطينية سبب اضطراب الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.