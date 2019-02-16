- 1/2
- 2/2
وأكد الدوبرداني أن "شح الأدوية والعلاجات وقلة اللقاحات في الموصل أدت إلى انتشار بعض الأمراض الوبائية كالجرب وغيره، لذا نحمل وزارة الصحة مسؤولية ذلك، كما نحمل الحكومة الاتحادية ككل لعدم رفع الأنقاض والجثث التي تحتها إلى اليوم بعد نحو عامين على تحرير المدينة"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".
© AFP 2018 / Zaid Al-Obeidi
وأضاف الدوبرداني، "اليوم للأسف هناك من يغادر منطقته بأيمن الموصل باتجاه الساحل الأيسر وذلك خشية الإصابة بالأمراض التي تفشت في مناطقهم، وهذا يتطلب جهدا حكوميا بما في ذلك دوائر الصحة للحد من هذه الأمراض والقضاء عليها".
ووجة الدوبرداني انتقاده "لأداء حكومة نينوى المحلية"، مضيفا أنها "عاجزة عن تحسين الخدمات وتوفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين، ومنشغلة بالصراعات السياسية، دون أن تراعي وضع نينوى وأهلها في ظل الفساد الإداري والمالي وتعدد مصادر القرار فيها ووجود أكثر من قوة أمنية على أرضها".
ودعا الدوبرداني مجلس محافظة نينوى، إلى "القيام بواجبه وتحمل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية تجاه أهالي نينوى، للحد مما يجري على الأرض من إهمال وتقصير، أفقد المواطن الموصلي ثقته بغد أفضل وأجمل"، مؤكدا على ضرورة "تشكيل فرق طبية طارئة لمعالجة المواطنين من أهالي أيمن الموصل، لا سيما وأن الكثير منهم لا يملكون حتى ثمن العلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عراقي يعلن انتشار الجرب في الموصل ويهاجم الجهات المسؤولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.