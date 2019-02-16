إلزام قنصلية أجنبية بدفع نصف مليون ريال لمواطن خلال 5 أيام أو إيقاف خدماتها

صحيفة الخليج الالكترونية

ألزمت محكمة التنفيذ بجدة قنصلية إحدى الدول بدفع نحو نصف مليون ريال لمواطن كان يعمل لديها لمدة 4 أعوام، وأوقفته عن العمل دون أن تدفع له استحقاقاته المالية.

وشددت المحكمة على ضروة أن تنفذ القنصلية الحكم خلال 5 أيام من تاريخ تبليغها بالقرار، مبينة ووفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه في حال عدم التنفيذ سيتم إيقاف خدماتها الحكومية وحساباتها البنكية، وذلك بموجب الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته.

وكان المواطن رفع دعوى ضد القنصلية أمام هيئة تسوية الخلافات العمّالية التي أصدرت قرارها بأن تسدد القنصلية مبلغ 18 ألف ريال للمواطن عبارة عن رواتب 4 أشهر متأخرة، و95 ألف ريال بدل سكن لثلاث سنوات وشهرين، و158 ألف ريال بدل الأتعاب المتأخرة لثلاث سنوات، إلى جانب نحو 18 ألف ريال كمكافأة نهاية خدمة، و20 ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطن، ومبالغ أخرى.