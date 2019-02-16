الرياض تأسف لإدراجها بقائمة غسل الأموال ودعم الإرهاب

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أعربت المملكة عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية، أمس، الأربعاء، والذي يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم . كما أكدت المملكة من جديد التزامها القوى بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي، بحسب "وكالة"واس".
وأوضحت أن المملكة، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق والشام، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها .وقد أشاد تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل
وأوضحت أن المملكة، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق والشام، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها .
وقد أشاد تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018، بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان: "إن التزام المملكة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر فى تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف"
كما وجّه دعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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