المرصد السورى: قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على آخر معقل لداعش شرقى الفرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ، ومقره لندن، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تمكنت من السيطرة على آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي شرقي الفرات . ذكرت ذلك قناة ( سكاي نيوز) الاخبارية ، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكان المرصد السوري قد أعلن قرب اعلان التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية القضاء على تنظيم داعش شرق الفرات، مشيرا إلى قيام مجموعات هندسية وأخرى عسكرية بتمشيط المنطقة بالتزامن مع رحيل الاسر التي كانت في آخر جيب للتنظيم .

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس بأنه سيعلن خلال ال 24 ساعة المقبلة عن عدد من الأمور الهامة الخاصة بسوريا.

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