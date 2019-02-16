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© Sputnik . Michael Alaeddin
وكانت القافلة التابعة للهلال الأحمر والأمم المتحدة مكونة من 100 عربة تحمل مساعدات إنسانية للاجئين في مخيم الركبان، في 10 فبراير/شباط الجاري، وكان جنود روس رافقوا الجزء الأول من القافلة والذي تضمن 60 عربة.
وأكد البيان، أنه تمت "سيطرة مليشيات مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية على إغاثات ضمن قافلة إنسانية مقدمة من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري إلى مخيم الركبان"، وقال: "في الموقف الراهن، هناك قرار بفتح ممرين إنسانيين في منطقة حدود الـ55 كيلومتر [نحو 34 ميلا] التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، في المنطقة بين جليب وجبل غراب، وهي المنطقة التي يمكن للسوريين الراغبين بالمغادرة عبرها بأمان وفقا لرغبتهم، عبر نقاط تفتيش".
وأوضح المركز، أن الممرين الإنسانيين سوف يعملان على مدار الساعة ابتداء من الثلاثاء المقبل. وتابع بأن تأمين نقاط التفتيش سيكون وفقا للقانون السوري، مضيفا "ندعو الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري للمشاركة مباشرة في العمليات الإنسانية، وندعو الشركاء الأمريكيين لإظهار نواياهم الحسنة لرفع المعاناة عن الشعب السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا وسوريا تعلنان فتح ممرين إنسانيين للنازحين من مخيم الركبان الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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